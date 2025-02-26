Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проигравший выборы мэр Березовского отказался покидать свой пост

Мэр Березовского Писцов не стал покидать пост после проигрыша на выборах
close
Telegram-канал Писцов Евгений

Глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов отказался покидать рабочее место, несмотря на проигрыш на выборах мэра. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Проясню некоторые моменты, связанные с избранием главы округа. Я продолжаю работу в статусе главы Березовского муниципального округа. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов», — написал Писцов.

Он заявил, что Юлия Маслакова, которая победила на выборах мэра Березовского городского округа, продолжает исполнять обязанности начальника инвестиционного отдела администрации.

30 января действующий глава Березовского городского округа Писцов проиграл на выборах мэра. За него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, которая пыталась снять свою кандидатуру, — 17. Ей дали 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она так и не появилась.

Местные СМИ назвали результаты выборов сенсационными, поскольку Маслаковой, которую называли «техническим кандидатом», удалось обойти действующего главу. Отмечается, что Маслакова является супругой водителя Писцова.

26 февраля жители Березовского сообщили, что неделю не могли найти нового мэра города, 35-летнюю Юлию Маслакову. По их словам, она не хочет приходить на работу. Некоторые даже кричали у дома Маслаковой, но все тщетно.

Позже Маслакова нашлась на совещании у действующего главы Евгения Писцова. По его словам, она никуда не пропадала и является «ценным кадром» в администрации округа.

Ранее мэр Рязани пригрозил уволить сотрудников мэрии после корпоратива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами