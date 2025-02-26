Проигравший выборы мэр Березовского отказался покидать свой пост

Мэр Березовского Писцов не стал покидать пост после проигрыша на выборах

Глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов отказался покидать рабочее место, несмотря на проигрыш на выборах мэра. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Проясню некоторые моменты, связанные с избранием главы округа. Я продолжаю работу в статусе главы Березовского муниципального округа. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов», — написал Писцов.

Он заявил, что Юлия Маслакова, которая победила на выборах мэра Березовского городского округа, продолжает исполнять обязанности начальника инвестиционного отдела администрации.

30 января действующий глава Березовского городского округа Писцов проиграл на выборах мэра. За него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, которая пыталась снять свою кандидатуру, — 17. Ей дали 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она так и не появилась.

Местные СМИ назвали результаты выборов сенсационными, поскольку Маслаковой, которую называли «техническим кандидатом», удалось обойти действующего главу. Отмечается, что Маслакова является супругой водителя Писцова.

26 февраля жители Березовского сообщили, что неделю не могли найти нового мэра города, 35-летнюю Юлию Маслакову. По их словам, она не хочет приходить на работу. Некоторые даже кричали у дома Маслаковой, но все тщетно.

Позже Маслакова нашлась на совещании у действующего главы Евгения Писцова. По его словам, она никуда не пропадала и является «ценным кадром» в администрации округа.

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