Глава города – спутника Екатеринбурга проиграл выборы жене своего шофера

Действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов проиграл выборы мэра, набрав всего шесть голосов. Его оппонентка, Юлия Маслакова, получила поддержку 17 депутатов городской думы, сообщили РИА Новости в орготделе думы муниципалитета.

Местные СМИ назвали результаты сенсационными, отметив, что Маслакова, которую называли «техническим кандидатом», обошла действующего главу. Она работает в администрации Березовского и является супругой водителя Писцова.

«За Маслакову Юлию Олеговну проголосовали 17 человек, за Писцова Евгения Рудольфовича — шесть человек», — сообщила представитель орготдела думы. При этом она уточнила, что не располагает информацией о семейных связях Маслаковой.

До этого сообщалось, что Маслакова попыталась снять свою кандидатуру. Председатель Думы Березовского городского округа Алексей Горевой, которого до выборов не допустили, пояснил «Газете.Ru», что отказаться от участия можно только до подведения итогов, поэтому Маслаковой придется принести присягу.

Конкурс мэра города Березовского прошел 30 января. Допустили к выборам только двух кандидатов – действующего главу города Евгения Писцова и заведующую отделом инвестиционного развития Юлию Маслакову.

Березовский городской округ — город-спутник Екатеринбурга с населением около 76,9 тысячи человек. Евгений Писцов занимал пост главы муниципалитета с декабря 2011 года. Юлия Маслакова, по данным сайта мэрии, является заведующей отделом инвестиционного развития администрации Березовского.

В гордуме сообщили, что Маслакова пыталась снять свою кандидатуру до начала голосования, но ее заявление не было принято из-за нарушения регламента.

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