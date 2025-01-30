Российская чиновница обошла своего начальника на выборах и отказалась становиться мэром

В городе Березовском Свердловской области прошел конкурс на должность мэра, кандидатов было двое: действующий глава города Евгений Писцов и его подчиненная Юлия Маслакова. Она выиграла и попыталась снять свою кандидатуру. Председатель Думы Березовского городского округа Алексей Горевой, которого до выборов не допустили, пояснил «Газете.Ru», что отказаться от участия можно только до подведения итогов, поэтому Маслаковой придется принести присягу.

«К сожалению, Юлия Олеговна не объяснила депутатам мотивы своего поступка. На этом этапе мы не вправе принимать отказы кандидатов в соответствии с действующим положением. Отказаться от участия в конкурсе можно только до подведения итогов. На данный момент Юлия Маслакова является избранным главой города. Мы ожидаем принесения ей присяги и вступления в должность в течение 15 дней. Иные действия, на мой взгляд, будут не вполне добросовестными. Когда человек выдвигает свою кандидатуру, он должен быть готов занять должность. Если по вине подчиненной уходящего градоначальника сорвутся выборы нового главы, мы будем делать соответствующие выводы в отношении обоих», — сказал Горевой.

Конкурс мэра города Березовского прошел 30 января. Допустили к выборам только двух кандидатов – действующего главу города Евгения Писцова и заведующую отделом инвестиционного развития Юлию Маслакову. Горевой тоже выдвигал свою кандидатуру, но его не допустили до голосования.

Как сообщает паблик «Сила Березовского в людях», перед самым началом волеизъявления Маслакова сняла свою кандидатуру и покинула заседание, но депутаты все равно проголосовали за нее. Если чиновница откажется от инаугурации, дума вынуждена будет объявить повторный конкурс.

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