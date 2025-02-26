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В Свердловской области неделю не могли найти мэра Березовского

SHOT: жители Березовского неделю искали мэра города Маслакову
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Размик Закарян/URA.RU

Жители города Березовского в Свердловской области неделю искали нового мэра города, 35-летнюю Юлию Маслакову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жители неделю ищут мэра города Березовский, потому что она не хочет приходить на работу. Некоторые даже кричат у ее дома. Но все тщетно. Мэр таинственно пропала сразу после своего избрания», — говорится в сообщении.

Позже Маслакова нашлась на совещании у действующего главы Березовского городского округа Евгения Писцова, сообщил Telegram-канал.

По словам Писцова, Маслакова никуда не пропадала, является руководителем инвестиционного отдела администрации округа и «ценным кадром».

В конце января Писцов проиграл выборы мэра, набрав всего шесть голосов. Его оппонентка, Маслакова, получила поддержку 17 депутатов городской думы. Местные СМИ назвали результаты сенсационными, отметив, что она обошла действующего главу, хотя ее называли «техническим кандидатом». Женщина работает в администрации Березовского и является супругой водителя Писцова.

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