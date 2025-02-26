Посольство России в Великобритании отвергло заявление премьер-министра Кира Стармера о том, что РФ якобы создает угрозу для королевства. Об этом пишет ТАСС.

«Россия не создает никакой угрозы Великобритании — ни на море, ни в воздушном пространстве, ни на улицах, ни тем более для многострадальной системы здравоохранения», — отметили дипломаты.

Они подчеркнули, что «эти придумки» необходимы правительству Британии, чтобы не заниматься реальными социально-экономическими проблемами королевства.

Накануне Стармер заявил, что Россия представляет угрозу для королевства в «водах, в воздушном пространстве и на улицах». По его словам, Великобритания «должна» поддержать Украину. В противном случае, указал премьер Британии, «экономическая нестабильность», представляющая угрозу Лондону, только возрастет.

До этого Стармер сообщил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ, чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее в МИД РФ оценили риск военного столкновения ядерных держав.