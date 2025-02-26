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В МИД РФ оценили риск военного столкновения ядерных держав

Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о риске столкновения ядерных держав
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Риск лобового военного столкновения ядерных держав крайне высок, ситуация ухудшается быстрыми темпами. Об этом заявил на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, пишет РИА Новости.

По его словам, перед 80-летним юбилеем ООН мир находится в «тяжелейшем кризисе в сфере международной безопасности».

«Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав», — сказал дипломат.

Вершинин отметил, что во многих точках земного шара растет напряженность и конфликтность. Замглавы МИД считает, что причина текущего положения дел заключается в противостоянии «гегемонистических амбиций» одних стран и стремлением других государств к «более справедливым, полицентричным основам международных отношений».

Он пояснил, что страны, нацеленные на глобальное доминирование, грубо нарушают принципы равной и неделимой безопасности, отказываются признавать и принимать во внимание интересы других государств, подрывают былые договоренности и пытаются достичь военного превосходства. Это, в свою очередь, провоцирует тех, кто не хочет стать жертвой чужого доминирования, на принятие компенсирующих мер, добавил Вершинин.

В конце января секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в мире возрастают риски столкновения ядерных держав. По его словам, это происходит на фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества.

Ранее ученые перечислили пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму.

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