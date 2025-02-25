Стармер заявил, что Россия представляет опасность для Великобритании

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Россия представляет угрозу для Соединенного Королевства в «водах, в воздушном пространстве и на улицах». Его слова приводит телеканал Sky News.

«Россия представляет угрозу в наших водах, в нашем воздушном пространстве и на наших улицах — они начали кибератаки на нашу Национальную службу здравоохранения, а всего семь лет назад совершили атаку с применением химического оружия на улицах Солсбери», — утверждает Стармер.

По его словам, Великобритания «должна» поддержать Украину. В противном случае, указал премьер Британии, «экономическая нестабильность», представляющая угрозу Лондону, только возрастет.

Накануне Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее сообщалось, что Британия хочет созвать европейских лидеров для обсуждения ситуации на Украине.