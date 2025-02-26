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В США хотят изменить конституцию для избрания Трампа на еще один срок

NBC: сторонники Трампа хотят изменить конституцию США
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Evelyn Hockstein/Reuters

Сторонники американского президента Дональда Трампа хотят изменить конституцию США, чтобы избрать нынешнего главу Белого дома еще на один срок. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.

«Группа сторонников Дональда Трампа находится на ранней стадии кампании по переписыванию Конституции, чтобы он мог остаться на своем посту еще на один срок», — говорится в сообщении.

Телекомпания отмечает, что существуют два пути внесения поправок в Конституцию, и оба они сложные. Более распространенный вариант потребует двух третей голосов Конгресса, за которыми последует ратификация тремя четвертями штатов (38 из 50).

Что касается второго варианта, то он не использовался для ратификации ни одной из 27 поправок к конституции, одобренных с 1791 года, но именно его обдумывают союзники Трампа. NBC отмечает, что если две трети штатов (34 из 50) выразят согласие, то они могут созвать конституционный съезд для внесения поправок. Но даже в этом случае трем четвертям штатов необходимо будет ратифицировать любые изменения.

До этого президент России Владимир Путин обвинил Европу во вмешательстве в американские выборы. Российский лидер подчеркнул, что РФ, в свою очередь, никогда не вмешивалась в избирательный процесс в США.

Ранее Песков назвал Трампа уникальным президентом США.

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