Песков назвал Трампа уникальным президентом США

Дональд Трамп является уникальным президентом США с точки зрения устойчивости его авторитета. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — сказал Песков.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Российский лидер подчеркнул, что в итоге никакие обвинения в отношении Трампа не подтвердились.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Этот разговор стал первым официальным диалогом глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Американский президент заявил, что ждет визита российского лидера в США, также, по его словам, встреча глав государств может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее в Европе заявили о подготовке сценария третьей мировой войны для Трампа.