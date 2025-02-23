Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал Трампа уникальным президентом США

Песков: Трамп — уникальный президент США с точки зрения устойчивости авторитета
close
Kevin Lamarque/Reuters

Дональд Трамп является уникальным президентом США с точки зрения устойчивости его авторитета. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — сказал Песков.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок. Российский лидер подчеркнул, что в итоге никакие обвинения в отношении Трампа не подтвердились.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Этот разговор стал первым официальным диалогом глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Американский президент заявил, что ждет визита российского лидера в США, также, по его словам, встреча глав государств может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее в Европе заявили о подготовке сценария третьей мировой войны для Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами