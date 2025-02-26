Стало известно о требованиях экс-президента Грузии об эскалации конфликта с РФ

Парламент Грузии: Зурабишвили с начала СВО требовала эскалации конфликта с РФ

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине требовала эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили изданию «Взгляд.ру».

«(Зурабишвили. — прим. ред.) хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушала призывы Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Тбилиси стал бы участником военных действий и открыл «второй фронт», — рассказал политик.

По словам Папуашвили, экс-президент Грузии называла украинского лидера Владимира Зеленского «героем» и спрашивала, что собирается делать парламент.

До этого Зурабишвили потребовала от властей Грузии провести новые выборы президента. Она заявила, что это единственный способ мирным путем урегулировать возникший в стране политический кризис.

14 декабря 2024 года в Грузии прошли выборы главы государства по новой системе. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия. Победу одержал Михаил Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили отказалась признавать легитимность этих выборов, заявив, что «никто никого не выбирал».

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.