Володин заявил, что Россия может быть только сильной страной

Володин сообщил, что Россия перестанет существовать, если будет слабой

Российская Федерация может быть только сильной страной, в случае слабости страна может исчезнуть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе II Всероссийского форума ЛДПР, пишет РИА Новости.

«Мы должны понимать, что Россия может быть только сильной страной», — подчеркнул он, говоря о специальной военной операции.

Володин обратил внимание на то, что если РФ будет слабой, то государство перестанет существовать.

Накануне основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс обратил внимание на то, что российская армия сейчас значительно лучше и опаснее, чем в начале конфликта. Он добавил, что оборонная промышленность США и стран Западной Европы отстает в развитии, страдает от высокой стоимости производства, что ограничивает эффективность.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что боеготовность Вооруженных сил России находится на самом высоком месте в мире. По его словам, успехи ВС РФ обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

Ранее в США российскую армию признали сильнейшей в мире.