Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила договор с Россией о безопасности

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила договор с РФ о безопасности
close
Reuters

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила ратификацию договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает, что для «предотвращения и отражения актов агрессии» в отношении страны на ее территории возможно создание военных объектов РФ и размещение ее воинских формирований.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов, а также территорий двух государств от «угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза».

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года.

Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами