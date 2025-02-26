Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила договор с Россией о безопасности

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила ратификацию договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает, что для «предотвращения и отражения актов агрессии» в отношении страны на ее территории возможно создание военных объектов РФ и размещение ее воинских формирований.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов, а также территорий двух государств от «угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза».

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года.

Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.