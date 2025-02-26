В ХАМАС прокомментировали второй этап переговоров с Израилем

ХАМАС: движение не получало предложений по второму этапу переговоров с Израилем

Движение ХАМАС заявило, что не получало предложений от Израиля по поводу второго этапа переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Движению не было представлено каких-либо предложений относительно второго этапа, несмотря на нашу готовность к нему и наше стремление завершить все этапы соглашения», — говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что расселение палестинцев из сектора Газа по странам Ближнего Востока вместо реализации двугосударственного решения только заложит бомбу замедленного действия в процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Он подчеркнул, что вопрос о создании государства Палестина является ключевым.

В январе власти США заявили, что считают возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.