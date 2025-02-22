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Поражение Украины и Запада в конфликте с Россией назвали уроком для всех

Аналитик Латифоглу: Украина и Запад проиграли, это урок для всех
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, это стало также и поражением стран Запада, которые поддерживали Киев в течение трех лет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«Поражение Украины — это поражение Запада. Это поражение — урок для тех, кто делает политику, поддерживая Запад», — подчеркнул он.

До этого полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Стив Генярд сообщал, что начало переговоров между российской и американской сторонами привело Украину к крайне неудобному положению.

18 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча представителей РФ — США. От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

Ранее Трамп анонсировал новые переговоры США и России по Украине.

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