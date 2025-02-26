В Британии высказались о едином посреднике от ЕС на переговорах по Украине

Европейскому союзу (ЕС) для того, чтобы участвовать в мирных переговорах об урегулировании конфликта между Россией и Украиной, необходимо выдвинуть представителя, который стал бы «единым посредником» между европейскими странами и остальными государствами. Об этом пишет британский еженедельник The Economist.

Издание отмечает, что этот политик «должен быть способен выдержать» совместные фотосессии с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским.

«С 40 с лишним странами, которые редко соглашаются по многим вопросам, обычным ответом для Европы является отправка нескольких человек для представления ее интересов. На этот раз это не вариант. Трамп является направляющей силой переговоров <...>. Если он вообще решит включить Европу, он вряд ли предоставит ей больше одного места за столом (переговоров — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

The Economist допускает, что представителем от Евросоюза мог бы стать французский президент Эмманюэль Макрон, журнал называет его кандидатом на должность «мистера Европа».

Издание также напоминает, что Макрон в прошлом уже имел контакты с Трампом еще во время первого срока республиканца и на встрече в Белом доме 24 февраля показал, что сохранил с ним хорошие отношения.

Среди прочего журнал отмечает, что французский лидер перед своей поездкой в Вашингтон провел консультации с европейскими лидерами, а также созвал два саммита в Париже для обсуждения гарантий безопасности для Киева.

24 февраля Макрон посетил Белый дом. Первый визит главы европейского государства в США во многом посвятили обсуждению урегулирования конфликта на Украине.

При этом британская газета The Guardian выразила мнение, что французский лидер вернулся из Соединенных Штатов без радостных для Европы новостей. Журналисты подчеркнули, что Макрон не смог изменить позицию американского лидера по конфликту на Украине.

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