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В Турции заявили, что для решения конфликта на Украине нужен режим прекращения огня

Фидан: все согласны с необходимостью прекращения огня на Украине
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Dilara Senkaya/Reuters

Участвующие в контактах по вопросу урегулирования на Украине стороны согласны с необходимостью установления режима прекращения огня. Об этом в ходе на пресс-конференции заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

«На нынешнем этапе контактов различных стран по Украине видно, что все согласны с необходимостью прекращения огня. Конечно, тут важно, чтобы это было принято и сторонами конфликта», — заявил он.

По словам Фидана, турецкая сторона всегда поддерживала принципы урегулирования с участием обеих сторон конфликта для достижения мира. Он подчеркнул, что позиция страны осталась неизменной и Турция готова оказать любые меры поддержки, включая проведение переговоров между Россией и Украиной.

До этого Фидан заявил, что власти Турции не возражают против возможного вступления Украины в НАТО, но призывают прагматично подходить к этому вопросу.

23 февраля в Анкаре состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства планировал продолжить обсуждать с турецкой стороной международную обстановку и двусторонние отношения между странами.

Ранее в Турции заявили, что страна является «мишенью» Запада.

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Переговоры о мире на Украине
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