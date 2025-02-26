Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили, что страна является «мишенью» Запада

Политик Топкурулу: Турция является одной из главных мишеней Запада
close
Global Look Press

Турция является одной из главных мишеней Запада, в этой борьбе стране может помочь Россия. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий политик, заместитель председателя турецкой партии Vatan (Родина - прим. ред.) Хакан Топкурулу.

«Турция является одной из главных мишеней США в связи с их стремлением укрепить свой контроль над энергетическими маршрутами и месторождениями между Каспийским морем и Персидским заливом через проект «Курдистан»», — заявил он.

В турецком сообществе принято считать, что поддержка Соединенными Штатами курдских боевиков на Ближнем Востоке преследует идею создания нового государства «Курдистан». Из-за этого власти Турции обратились к своим ближайшим союзникам, среди которых Россия и Иран.

23 февраля в Анкаре состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства планировал продолжить обсуждать с турецкой стороной международную обстановку и двусторонние отношения между странами.

Ранее Лавров заявил об изменении позиций многих стран по миру на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами