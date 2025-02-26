В Турции заявили, что страна является «мишенью» Запада

Турция является одной из главных мишеней Запада, в этой борьбе стране может помочь Россия. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий политик, заместитель председателя турецкой партии Vatan (Родина - прим. ред.) Хакан Топкурулу.

«Турция является одной из главных мишеней США в связи с их стремлением укрепить свой контроль над энергетическими маршрутами и месторождениями между Каспийским морем и Персидским заливом через проект «Курдистан»», — заявил он.

В турецком сообществе принято считать, что поддержка Соединенными Штатами курдских боевиков на Ближнем Востоке преследует идею создания нового государства «Курдистан». Из-за этого власти Турции обратились к своим ближайшим союзникам, среди которых Россия и Иран.

23 февраля в Анкаре состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства планировал продолжить обсуждать с турецкой стороной международную обстановку и двусторонние отношения между странами.

Ранее Лавров заявил об изменении позиций многих стран по миру на Украине.