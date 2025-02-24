В Турции прошли переговоры Эрдогана и Лаврова

Лавров встретился с Эрдоганом в ходе визита в Анкару

В Анкаре состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

О начале переговоров канцелярия президента Турции сообщила в 14:05 мск. Сообщение о их завершении было опубликовано в 15:05 мск.

Лавров прибыл с визитом в Анкару вечером 23 февраля. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства планировал продолжить обсуждать с турецкой стороной международную обстановку и двусторонние отношения между странами.

24 февраля глава МИД России встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. После переговоров Лавров заявил, что в позициях многих стран стало больше реализма в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Глава ведомства подчеркнул, что Россия готова вести диалог с Украиной, Европой и другими странами.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию «чаще, чем зеленые майки».