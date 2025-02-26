Лавров: заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения не будет

Украинский конфликт не будет заморожен по линии соприкосновения, поскольку это противоречит Конституции России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Такого не будет, у нас есть Конституция», — сказал министр, отвечая на вопрос об остановке конфликта по линии фронта.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не рассматривает никакие варианты урегулирования, которые будут включать в себя присутствие на Украине миротворцев из Евросоюза. По его словам, этот подход европейцы пытаются навязать, чтобы и дальше обострять конфликт.

23 февраля начальник Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли заявил, что его страна могла бы отправить на Украину солдат в рамках миротворческой миссии ООН.

В этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее в Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине.