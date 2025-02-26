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Песков прокомментировал опрос ВЦИОМ о поддержке россиянами смертной казни

Песков: в Кремле не обсуждается тема отмены моратория на смертную казнь
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле не поднимался вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он прокомментировал данные опроса ВЦИОМ, подтверждающие, что 49% граждан России выступают за возвращение смертной казни.

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — заявил он.

По данным ВЦИОМ, более четверти (26%) не хотят ничего менять, а 15% назвали себя сторонниками полной отмены смертной казни. Согласно исследованию, среди сторонников смертной казни больше представителей старших поколений (родившиеся с 1948 по 1967 год) — 62%. А вот среди граждан, родившихся в 2001 году и раньше, доминируют сторонники полной отмены высшей меры наказания, их — 39%.

Среди рожденных в период с 1992 по 2000 год больше всего сторонников моратория — 35%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 февраля. В опросе участвовали 1600 совершеннолетних граждан России.

Ранее в России предложили вернуть смертную казнь для определенных категорий преступников.

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