Министры финансов нескольких стран пропустят заседания G20 в ЮАР

FT: главы минфина некоторых стран пропустят заседания G20 в ЮАР на этой неделе

Министры финансов ряда стран пропустят заседания G20 в в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской республики (ЮАР) на этой неделе, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Министры финансов многих крупнейших экономик мира намерены пропустить встречу G20 в Южной Африке на этой неделе... Среди стран, которые, как ожидается, не направят своих министров финансов в Кейптаун, — Индия, Китай, Бразилия и Мексика», — говорится в материале.

По данным Financial Times, министр финансов Японии Кацунобу Като не приедет из-за переговоров по госбюджету. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис также не будет присутствовать на встрече. Глава минфина США Скотт Бессент сообщил о намерении остаться на этой неделе в Соединенных Штатах, информирует газета.

20 февраля в Йоханнесбурге началась встреча глав МИД стран «Большой двадцатки». В двухдневном заседании приняли участие 15 глав внешнеполитических ведомств стран-участниц и четыре заместителя министров иностранных дел.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Йоханнесбурге в рамках G20.

Ранее Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином.