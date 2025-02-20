В ЮАР открывается заседание глав МИД «Большой двадцатки»

В Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской республики (ЮАР) открывается встреча глав МИД стран «Большой двадцатки». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в двухдневном заседании примут участие 15 глав внешнеполитических ведомств стран-участниц и четыре заместителя министров иностранных дел. США представит поверенный в делах американского посольства в ЮАР.

Как заявил су-шерпа от ЮАР в G20 Холиса Мабхонго в ходе брифинга, участники обсудят важные темы в мировой геополитической ситуации.

«Министры обсудят наиболее важные из них, включая вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, и попытаются достичь взаимопонимания по путям их решения», — отметил Мабхонго.

Он уточнил, что ЮАР как действующий председатель G20 считает, что необходимо отстаивать многополярный мир, а также верховенство Устава Организации Объединенных наций (ООН).

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия открыта к диалогу со всеми, несмотря на санкции.