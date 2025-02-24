Будущего канцлера Германии попросили помочь с выборами в соседней с РФ стране

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом поддержать новые выборы в ее стране. Об этом она написала в соцсети Х.

«Рассчитываем на вашу поддержку в этот решающий момент для европейского будущего Грузии и новых, свободных и справедливых выборов», — заявила Зурабишвили.

Также в своем сообщении политик поздравила Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и лично Мерца с победой на выборах в бундестаг.

14 декабря прошлого года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Главу государства впервые выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. При этом Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал».

Ранее президент Грузии рассказал о попытках втянуть страну в войну с Россией.