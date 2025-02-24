Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Будущего канцлера Германии попросили помочь с выборами в соседней с РФ стране

Зурабишвили попросила новые власти Германии поддержать выборы в Грузии
close
Ints Kalnins/Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом поддержать новые выборы в ее стране. Об этом она написала в соцсети Х.

«Рассчитываем на вашу поддержку в этот решающий момент для европейского будущего Грузии и новых, свободных и справедливых выборов», — заявила Зурабишвили.

Также в своем сообщении политик поздравила Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и лично Мерца с победой на выборах в бундестаг.

14 декабря прошлого года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Главу государства впервые выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. При этом Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал».

Ранее президент Грузии рассказал о попытках втянуть страну в войну с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами