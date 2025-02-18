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Экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-президента Грузии Зурабишвили забросали яйцами по прилете из Мюнхена
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Mindaugas Kulbis/AP

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности закидали яйцами в тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

«Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов. — «Газета.Ru»), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии. — «Газета.Ru») Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту», — сообщает телекомпания.

До этого неизвестные закидали яйцами лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Его также поджидали в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. На появившемся в сети видео Гахарию называют иностранным агентом и предателем родины. Оппоненты обвинили политика в том, что он «попрошайничает в Европе, так как USAID остановил свои проекты». В партии «За Грузию» раскритиковали находившихся на месте происшествия сотрудников полиции за бездействие.

Ранее в США заявили, что Грузии грозит изоляция.

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