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Британия заверила Украину в продолжении военной поддержки Киева

Главком ВСУ Сырский получил заверения Британии о готовности поддерживать Киев
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Frank Augstein/AP

Главком ВСУ Александр Сырский получил от главы Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина заявление о готовности продолжать поддержку украинской армии и предоставлять ей необходимую военную помощь. Об этом украинский командующий сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Адмирал сэр Энтони Радакин в очередной раз заверил меня в готовности Соединенного Королевства оказывать военную помощь Силам обороны Украины», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил проведение экстренной встречи с лидерами европейских стран в предстоящие выходные 1-2 марта.

Стармер заявлял, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, что Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ, чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее Европа задумалась о целесообразности усиления поддержки Украины в 2025-м.

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