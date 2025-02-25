Европа задумалась о целесообразности усиления поддержки Украины в 2025-м

Ряд стран Евросоюза выступили против предложения главы евродипломатии Каи Каллас по усилению военной поддержки Украины в 2025 году, некоторые государства блока попросили время для обдумывания инициативы. Об этом пишет газета Politico.

В материале говорится, что структура предложения по Украине главы евродипломатии основана на валовом национальном доходе стран, в связи с чем ряд государств ЕС выступили против инициативы.

«Некоторые страны — Италия, Португалия и Испания, в частности — противятся этому предложению», — говорится в сообщении издания.

При этом Франция и Германия, как отмечается, намерены взяли паузу, чтобы дать ответ на предложение Каллас.

24 февраля Каллас сообщила, что доложила на заседании совета глав МИД стран Евросоюза свою инициативу по усилению военной поддержки Украины в 2025 году.

Каллас отметила, что все детали и цифры по этому вопросу будут предметом рассмотрения в предварительном порядке на чрезвычайном саммите 6 марта. По ее мнению, военная поддержка Украины должна усилить ее позицию на возможных мирных переговорах. Глава евродипломатии уточнила, что на заседании совета эта инициатива получила «очень ясную поддержку», и относительно ее применения была «выражена настоящая воля».

Ранее в ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России.