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Стармер подтвердил, что в Британии пройдет саммит по Украине

Стармер подтвердил проведение в Британии саммита по Украине в ближайшие выходные
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Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил проведение экстренной встречи с лидерами европейских стран в предстоящие выходные. Об этом он заявил на пресс-конференции в резиденции на Даунинг-стрит, передает ТАСС.

«Я приму [представителей] ряда государств в уикенд, чтобы обсудить, как нам двигаться дальше вместе с союзниками в текущих условиях», — подчеркнул Стармер.

Во вторник агентство Bloomberg писало, что Великобритания рассматривает возможность созвать ряд лидеров стран Европы для обсуждения конфликта на Украине.

Накануне Кир Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее сообщалось, что Европа задумалась о целесообразности усиления поддержки Украины в 2025-м.

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