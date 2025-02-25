Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин 26 февраля встретится с президентом Гвинеи-Бисау

Кремль: Путин 26 февраля встретится с президентом Гвинеи-Бисау
close
Michel Euler/AP

Президент России Владимир Путин 26 февраля проведет переговоры с главой Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Путин и Эмбало планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в разных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В прошлом году Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Президент Гвинеи-Бисау был почетным гостем на параде Победы. В ходе своего визита он провел переговоры с российским лидером, затем в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа. Подробнее о поездке президента Гвинеи-Бисау — в материале «Газеты.Ru».

В декабре 2024 года сообщалось, что Россия планирует построить в Мали крупнейший на территории Западной Африки аффинажный завод.

Ранее депутат Олег Матвейчев рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами