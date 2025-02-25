Путин 26 февраля встретится с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин 26 февраля проведет переговоры с главой Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Путин и Эмбало планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в разных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В прошлом году Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Президент Гвинеи-Бисау был почетным гостем на параде Победы. В ходе своего визита он провел переговоры с российским лидером, затем в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа. Подробнее о поездке президента Гвинеи-Бисау — в материале «Газеты.Ru».

В декабре 2024 года сообщалось, что Россия планирует построить в Мали крупнейший на территории Западной Африки аффинажный завод.

Ранее депутат Олег Матвейчев рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией.