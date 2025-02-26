Сын спикера Рады Руслана Стефанчука Олесь прячется в Польше от мобилизации на Украине, он приобрел элитную квартиру в Варшаве. Об этом заявил бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Скандально известный сын Стефанчука — Олесь Стефанчук — снова напомнил о своем привилегированном положении. На этот раз он приобрел элитную квартиру в Варшаве», — сообщил он.

Мосийчук в этой связи заявил о необходимости проверить основания для выезда сына спикера Рады с Украины.

До этого британская газета Times писала, что в ВСУ не соблюдают условия контрактов призывников. В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины в людях.

В том же месяце газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако «они ужасны».

Ранее в ВСУ пожаловались на ход мобилизации из-за переговоров по Украине.