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В МИД России обвинили Зеленского в попытке сорвать мирное урегулирование

Посол Мирошник: атака БПЛА показала настрой Зеленского на срыв урегулирования
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Нина Зотина/РИА Новости

Массированные атаки украинских беспилотников по гражданским объектам показывают настрой президента Украины Владимира Зеленского на срыв договоренностей по урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале. заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Такие действия Киева не только нарушают нормы международного гуманитарного права, но и демонстрируют реальный настрой Зеленского на срыв любых договоренностей направленных на политико-дипломатическое урегулирование», — написал Мирошник.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на среду, 26 февраля, над регионами России уничтожили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края. Над республикой Крым сбили 30 вражеских беспилотников, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении беспилотников над акваторией Черного моря. По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, — это работа дежурных средств противовоздушной обороны. Они сбили летательные аппараты на высоте почти в 1,5 км на значительном расстоянии от берега.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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Атаки БПЛА на Россию
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