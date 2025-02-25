В Верховной раде допустили, что боевые действия на Украине не прекратятся в 2025 году

Нардеп Костенко: окончательного завершения боевых действий в 2025 году не будет

Окончательного завершения боевых действий на Украине в 2025 году не будет. Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной рады, нардеп Роман Костенко в беседе с украинским изданием «Новости.LIVE».

«Пока в Киеве говорили о перемирии, мы в окопах просто смеялись над этим и продолжали бой», — отметил он.

Костенко не исключил, что боевые действия могут временно прекратиться. Но главный вопрос в том, как долго продержатся подобные договоренности, добавил он.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запретом переговоров с Россией загнал себя в тупик. Путин отметил, что «сегодняшний глава киевского режима» отдает нелепые приказы, продиктованные соображениями не военного, а политического характера. При этом непонятно, на чем эти приказы основаны. Они ведут к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинских войск, добавил он.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.