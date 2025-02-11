Bloomberg: состояние Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году

Состояние американского предпринимателя, руководителя департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации авторов, это произошло на фоне значительного падения стоимости акций компании Tesla. С момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга упала на 27%.

Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. Тогда акции Tesla подешевели на 11%. По состоянию на 10 февраля, ценные бумаги американской компании оценивались в $350,73 за акцию.

Состояние Маска достигло $400 млрд в середине декабря. По данным Bloomberg, последним катализатором роста его капитала стала инсайдерская продажа акций SpaceX, в результате чего состояние предпринимателя увеличилось до $439,2 млрд. Таким образом, Маск стал первым человеком в истории, кому удалось добиться подобных результатов.

Ранее Маск лишил минобразования США контрактов почти на $1 млрд.