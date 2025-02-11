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Маск лишил минобразования США контрактов почти на $1 млрд

DOGE отменил контракты минобразования США на $881 млн
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, объявил о расторжении контрактов мининистерства образования Соединенных Штатов на $881 млн. Об этом сообщается на странице DOGE в социальной сети X.

«Сегодня министерство образования расторгло 89 контрактов на сумму $881 млн», — сообщает DOGE.

Департамент аргументировал отмену контрактов тем, что многие из них были заметно завышены по стоимости, например, $1,5 млн за «наблюдение за почтовыми и канцелярскими операциями в почтовом центре».

Также были значительно сокращены гранты, реализуемые в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) — DOGE закрыл 29 грантов на сумму $101 млн.

До этого газета The New York Times сообщила, что сотрудники Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) начали проверки в министерстве образования страны.

Ранее сообщалось, что правительство США благодаря Маску стало экономить почти миллиард долларов в день.

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