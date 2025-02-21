Путин надеется, что Запад осознает пагубность ограничений в области науки

Западные политики должны понять пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы не собираемся возводить барьеры для партнерства с западными учеными. Надеемся, что и западные политики поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования», — указал глава государства.

Российский лидер подчеркнул важность глобального развития, а также то, чтобы оно было справедливым и сбалансированным. Поэтому необходимо добиваться дальнейшего индустриального, технологического прогресса, отметил президент.

Также Путин сообщал, что Россия и Соединенные Штаты работают по вопросам экономики, космоса, на энергетических рынках и по другим направлениям.

20 февраля помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что между Россией и США возможна разморозка отношений в области науки. Он уточнил, что научные отношения между двумя странами «полностью никогда не замораживались». Помощник российского президента добавил, что организация этой работы поменяется.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.