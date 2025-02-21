Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин надеется, что Запад осознает пагубность ограничений в области науки

Путин: Запад поймет пагубность ограничений в области науки и образования
close
Freepik.com

Западные политики должны понять пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы не собираемся возводить барьеры для партнерства с западными учеными. Надеемся, что и западные политики поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования», — указал глава государства.

Российский лидер подчеркнул важность глобального развития, а также то, чтобы оно было справедливым и сбалансированным. Поэтому необходимо добиваться дальнейшего индустриального, технологического прогресса, отметил президент.

Также Путин сообщал, что Россия и Соединенные Штаты работают по вопросам экономики, космоса, на энергетических рынках и по другим направлениям.

20 февраля помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что между Россией и США возможна разморозка отношений в области науки. Он уточнил, что научные отношения между двумя странами «полностью никогда не замораживались». Помощник российского президента добавил, что организация этой работы поменяется.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами