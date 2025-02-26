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Трамп может сократить состав НАТО ради РФ

STT: Трамп может заставить Финляндию и Швецию покинуть НАТО ради РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп может заставить Финляндию и Швецию покинуть НАТО ради РФ. Об этом заявил научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила в интервью STT.

Лассила напомнил, что перед началом конфликта на Украине Россия требовала от НАТО гарантий безопасности в виде отказа от дальнейшего расширения альянса, а также вывода вооружений и баз НАТО из стран, которые вошли в состав организации после 1997 года, то есть Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Албании, Болгарии,Северной Македонии, Румынии, Словакии и Словении и Черногории.

По словам Лассилы, Трамп обладает «беспрецедентной готовностью» к уступкам России и готов пойти на уступки, если президент РФ Владимир Путин потребует, чтобы НАТО вернулась к границам 1997 года. При этом главной целью России аналитик назвал вывод американских войск из Европы, развал коллективного Запада и предоставление гарантий ее безопасности.

До этого Песков заявил, что Кремлю нечего добавить относительно миротворцев из НАТО на Украине.

Ранее бывший генсек НАТО призвал Европу смириться с собственным одиночеством.

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