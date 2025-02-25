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Мэр подконтрольного ВСУ Красноармейска обратился к Зеленскому с призывом о мире

Мэр подконтрольного ВСУ Красноармейска призвал Зеленского заключить мир с РФ
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Alina Smutko/Reuters

Руслан Требушкин, мэр расположенного на подконтрольной Киеву части ДНР города Красноармейск (украинское название — Покровск), обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мирный договор с Россией. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, размещенном в его Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Общаясь с жителями, я от всех слышу: «мира, мира, мира». <...> Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, которые находятся на передовой, которых давно не меняли, люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — сказал чиновник на русском языке, который на Украине запрещено использовать в официальных коммуникациях.

23 февраля Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это будет необходимо для наступления мира. При этом он сказал, что уход с поста может произойти «в обмен на НАТО».

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали об ожиданиях мирного договора.

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