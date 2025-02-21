Депутаты Верховной рады ожидают заключения мирного договора в ближайшее время

Депутаты Верховной рады Украины ожидают подписания мирного договора в ближайшее время, заявила парламентарий Анна Скороход. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в кулуарах Рады говорят об этом. Депутаты также ожидают, что после подписания мирного договора произойдут президентские, парламентские и местные выборы.

Скороход считает, что Украине нужна перезагрузка. Она подчеркнула, что в парламентском комитете готовятся какие-то изменения к Избирательному кодексу.

Депутат заключила, что что-то уже происходит.

До этого депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», Ирина Геращенко заявила, что на Украине региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Геращенко добавила, что в свою очередь советам всех уровней поручили принимать соответствующие заявления.

Ранее Украине предрекли скорый уход Зеленского и подписание соглашения с Россией.