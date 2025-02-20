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В Грузии указали на новые попытки ЕС сменить власти страны

Глава МИД Бочоришвили: ЕС вновь пытается сменить власти Грузии
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Интернет

Евросоюз продолжает пытаться сменить демократически избранные власти Грузии. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили, передает газета «Взгляд».

Она отметила, что «бюрократия Брюсселя» не разговаривает с представителями грузинской власти. По ее мнению, это может быть инструментом для того, чтобы совершить перемены в стране. При этом министр отметила, что правительство не будет поддаваться «шантажу и попыткам манипуляций».

При этом глава МИД Грузии добавила, что членство в ЕС отвечает национальным интересам страны. Однако, по ее словам, добиться этого можно только путем диалога.

«Если Брюссель продолжит игнорировать демократически избранные власти Грузии, процессу интеграции будет нанесен вред», — отметила Бочоришвили.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что власти Грузии будут руководствоваться интересами своей страны, проводить политику, которая нужна ей, а не следовать указаниям избалованных бюрократов Европейского союза. Журналисты спросили Каладзе, каким будет ответ Тбилиси на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что правящая партия Грузии является «де-факто властью, у которой нет легитимности» в стране.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.

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