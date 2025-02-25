Премьер Грузии рассказал об «историческом решении» по санкциям против России

Грузия в 2022 году приняла важное историческое решение не вводить санкции против РФ. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Это (отказ Грузии вводить санкции против России – прим. ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил (экс-премьер Грузии – прим. ред.) Ираклий Гарибашвили», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе в 2022 году, когда было принято соответствующее решение относительно санкций, имела место «прямая попытка эскалации в Грузии», чтобы Тбилиси был вовлечен в вооруженный конфликт на Украине.

Премьер добавил, что Грузию ожидало бы экономическое разрушение, если бы было принято решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС.

До этого Кобахидзе заявил, что конфликта на Украине можно было избежать, однако «глубинное государство» приложило усилия для развязывания противостояния.

Ранее «Грузинская мечта» исключила военный конфликт с РФ в период своего правления.