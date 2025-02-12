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В Грузии отказались следовать указаниям ЕС

Каладзе: Грузия не будет следовать указаниям избалованных бюрократов Евросоюза
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Александр Имедашвили/РИА Новости

Власти Грузии будут руководствоваться интересами своей страны, проводить политику, которая нужна ей, а не следовать указаниям избалованных бюрократов Европейского союза. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

Журналисты спросили Каладзе, каким будет ответ Тбилиси на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что правящая партия Грузии является «де-факто властью, у которой нет легитимации» в стране.

«Ответным шагом «Грузинской мечты» является защита интересов страны. Мы защитим Грузию, нашу родину, интересы этой страны, каждого ее жителя, вне зависимости от его политических взглядов», — заявил политик.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала «неприемлемыми» задержания на протестах в Грузии.

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