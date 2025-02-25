Кандидат на пост замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес РФ по Украине

Необходимо избегать обвинений в адрес России в контексте украинского кризиса для успеха в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг на слушаниях в сенате, пишет РИА Новости.

«Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления», — отметил он, отвечая на вопрос, виновна ли Москва в украинском конфликте.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался. Он подчеркнул, что встреча в Эр-Рияде касается двусторонних российско-американских отношений. В рамках диалога была совсем предметно затронута проблема, связанная с украинским кризисом, сказал президент. По словам Путина, стороны договорились о том, что в дальнейшем вернутся к решению этой проблемы.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее в МИД анонсировали новые переговоры России и США.