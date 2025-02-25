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Европейцы заговорили о ядерном щите из-за риска ухода войск США

Bild: в Европе заговорили о ядерном щите из-за риска ухода американских войск
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David Goldman/AP

Европейские страны начали дискуссию о формировании общего ядерного щита на фоне опасений, что США могут сократить военное присутствие на континенте. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в политических кругах.

«Судьба американского ядерного оружия, размещенного в Германии, остается неопределённой в среднесрочной перспективе. Это заставляет вновь задаться вопросом, который Франция — единственная ядерная держава ЕС — поднимала годами: нужен ли Европе собственный ядерный щит?» — отмечается в материале.

25 февраля Bild писал, что отношения между Россией и США возвращаются к временам президента СССР Михаила Горбачева, и в настоящее время Вашингтон готовится к выводу своих войск из Европы. Согласно информации собеседников издания, по требованию президента России Владимира Путина США планируют вернуть свои военные силы на прежние границы, когда НАТО еще не начало свое расширение на восток.

Ранее в Литве признали, что у Европы не получится заменить оборонный потенциал США.

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