В Германии сообщили, что США собираются вывести войска из Европы

Bild: Вашингтон готовится к выводу войск из Европы по требованию Путина

Отношения между Россией и США возвращаются к временам президента СССР Михаила Горбачева, и в настоящее время Вашингтон готовится к выводу своих войск из Европы. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на высокопоставленные источники.

Согласно информации собеседников издания, по требованию президента России Владимира Путина США планируют вернуть свои военные силы на прежние границы, когда НАТО еще не начало свое расширение на восток.

«По нашим данным, это требование президента России касается 2021 года и подразумевает вывод американских войск из всех стран НАТО, которые присоединились к альянсу после 1990 года», — отмечает издание.

17 февраля глава военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО.

Ранее на Западе заявили об улучшении отношений США и России.