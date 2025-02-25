Верховная рада приняла закон, разрешающий президенту Украины направлять подразделения ВСУ в другие страны в период действия военного положения. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Закон о нормировании отдельных вопросов относительно направления подразделений Вооруженных сил Украины за рубеж в период действия военного положения с поправками президента Владимира Зеленского поддержали 267 депутатов, отметил он.

Документ предусматривает, что подразделения украинской армии могут быть направлены в другие страны для «обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности».

20 февраля первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в Курской области российские войска вернули под контроль более 800 квадратных километров территории, что составляет около 64% от первоначально занятых силами ВСУ земель. По его словам, в настоящее время инициативу на поле боя полностью контролируют российские войска, наступление продолжается на всех направлениях.

Генерал подчеркнул, что украинские войска в Курской области понесли значительные потери и отступают с ранее занятых позиций, несмотря на переброску дополнительных резервов.

Российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа 2024 года. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Турции заявили, что Зеленский проиграл в конфликте на Украине.