Президент Украины Владимир Зеленский проиграл в конфликте с Россией. Об этом заявил турецкий политик, лидер партии «Родина» Догу Перинчек, передает газета Aydınlık.

«Зеленский проиграл, даже Европа не хочет вводить войска в регион. Ведутся разговоры о том, когда президент Украины покинет страну», — сказал он.

По словам Перинчека, даже в США заявили об отсутствии возможности возвращения Украины к границам 2014 года.

До этого турецкая газета Milliyet высказала мнение, что Владимиру Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию. Автор статьи Абдуллах Каракуш считает, что Зеленскому нужно «открыть глаза и поговорить о том, как он решит проблему за столом переговоров».

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.