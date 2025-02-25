Причиной «катастрофического положения» Украины стала некомпетентность ее политических элит. Об этом заявил научный сотрудник Фуданьского университета в Шанхае Сун Лучжэн, пишет РИА Новости.

«Украинская элита просто некомпетентна, что и привело Украину к нынешнему катастрофическому положению», — отметил он.

Аналитик обратил внимание на то, что у политической элиты Украины отсутствует «четкое понимание жестокости международных отношений».

Он подчеркнул, что Украина могла бы сохранять баланс между Западом и Россией, но теперь ей грозит судьба «быть брошенной Соединенными Штатами».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинское руководство сегодня едва ли «на что-то способно», кроме стремления заработать и торга с США. Он пояснил, что имеет в виду переговоры Киева и Вашингтона о плате за помощь, которую предоставила Украине администрация бывшего президента США Джо Байдена.

До этого Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем РФ.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее в США заговорили о трансатлантическом расколе из-за Украины.