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В США заговорили о трансатлантическом расколе из-за Украины

CNN: между США и Европой наблюдается трансатлантический раскол из-за Украины
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Global Look Press

Между США и Европой начался трансатлантический раскол из-за разных позиций по Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Драма в штаб-квартире ООН лучше отражала новый зияющий трансатлантический раскол», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что «ошеломляющий поворот» Вашингтона в сторону нормализации отношений с Москвой и «отход от Украины» разрушил старые альянсы, а также спровоцировал «гонку между союзниками и противниками Америки» за формирование мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса.

25 февраля сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по российско-украинскому конфликту. За документ, написанный в нейтральном ключе, проголосовали 10 членов Совета Безопасности, в том числе Российская Федерация, Соединенные Штаты и Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался. Он подчеркнул, что встреча в Эр-Рияде касается двусторонних российско-американских отношений. В рамках диалога была совсем предметно затронута проблема, связанная с украинским кризисом, добавил президент.

Ранее Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного.

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