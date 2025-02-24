Лавров заявил, что огонь на Украине будет остановлен только при результате, устраивающем РФ

Лавров: боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем РФ

Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», — сказал глава МИД РФ.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что мирные договоренности США и России не будут работать, пока их не поддержат Европейский союз и Украина.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что планы стран Запада по поводу урегулирования на Украине предполагают развертывание в республике европейских войск, но без участия НАТО.