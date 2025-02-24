МИД РФ не уверен, что руководство Украины на что-либо способно

Лавров: Киев едва ли «на что-то способен», кроме торга с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинское руководство сегодня едва ли «на что-то способно», кроме стремления заработать и торга с США. Об этом сообщает ТАСС.

«Не думаю, что украинское руководство на что-то способно сейчас, кроме стремления денег заработать, в том числе в торге с США», — поделился Лавров.

Он пояснил, что имеет в виду переговоры Киева и Вашингтона о плате за помощь, которую предоставила Украине администрация бывшего президента США Джо Байдена.

До этого Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем РФ.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент говорил, что планы стран Запада по поводу урегулирования на Украине предполагают развертывание в республике европейских войск, но без участия НАТО.