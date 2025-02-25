На Западе заявили об улучшении отношений США и России

На фоне налаживания связей президентов США и России появились сообщения о нормализации отношений двух стран. Об этом пишет издание Bild.

Источник пишет, что США готовятся к выводу войск из Европы. Войска будут отодвинуты к территориям, на которых они находились до расширения НАТО на восток.

«По нашей информации, речь идет о требовании президента России на 2021 год, то есть о выводе американских войск из всех стран НАТО, вошедших в альянс после 1990-го», — говорится в сообщении.

14 февраля сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы. В НАТО ожидают, что в качестве первого шага Штаты могут вывести военных 82-й воздушно-десантной дивизии.

Позднее глава военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО.

Ранее сообщалось, что Франция может разместить в Германии ядерное оружие при решении США о выводе войск.